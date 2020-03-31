Англия

За отмену сезона высказываются аутсайдеры.

По сообщениям The Independent, в АПЛ появилась "оппозиция" относительно сценария продолжения сезона.

За то, чтобы отменить текущую кампанию выступает четыре клуба Премьер-лиги, которые борются за выживание. Имена этих клубов не разглашаются. Вполне возможно, что речь идет о Уотфорде, Борнмуте, Астон Вилле и Норвич Сити, которые на данный момент являются последними командами АПЛ.

"Против" данной идеи выступают топ-клубы. Лидеры чемпионата понесут огромнейшие убытки (суммарно 1,3 млрд евро) от окончательной остановки и не завершения сезона. Напротив, команды, которые вылетят в Чемпионшип, понесут еще большие убытки, чем если сезон не будет доигран.

Источник информирует, что на данный момент футбольные власти склоны к завершению сезона без зрителей. Одним из таковых вариантов является доигровка в изолированных лагерях.

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