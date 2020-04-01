Англия

Функционер также заявил, что нужно сделать более гибким Финансовый фейр-плей.

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился своим мнением относительно того, как стоит поступать с текущим сезоном.

"Нам обязательно нужно доиграть этот сезон. Это касается вопроса выживания наших клубов и предотвращения беспрецедентной экономической катастрофы. Поэтому, я думаю, было бы разумно продлить текущий сезон в крайнем случае до сентября, а следующую кампанию начать в начале зимы. Это вполне реальный вариант".

"Думаю, теперь Бавария станет более рациональной на трансферном рынке. Что касается правил Финансового фейр-плей, я твердо верю, что они станут менее строгими и более гибкими", — цитирует специалиста Allgemeine Zeitung

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