Германия

Также было принято решение изменить порядок лицензирования для участия в чемпионате.

На общей видеоконференции всех 36-ти клубов первой и второй Бундеслиги было принято несколько важных решений — сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Прежде всего, клубы поддержали предложение президента лиги о продлении карантина как минимум до 30 апреля.

Также было принято решение об изменении порядка и принципа лицензирования клубов, входящих в первую и вторую Бундеслигу в условиях изменившейся финансовой ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Целью этого является дать всем клубам время и возможность справиться с непредвиденными проблемами.

Учреждена Целевая группа по спортивной медицине, которая будет заниматься изучением оправданного с медицинской точки зрения возобновления тренировок и игр на основании ситуации с заболеваниями COVID-19 в футбольных клубах и в целом по стране.

В заключение, поскольку все клубы сошлись во мнении, что сезон-2019/20 надо завершить к концу июня, принято решение разработать концепцию проведения матчей без зрителей с таким расчетом, чтобы минимизировать затраты клубов.

Следующая общая видеоконференция всех 36-ти клубов Бундеслиги запланирована на 17 апреля.

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