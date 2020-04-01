Англия

Нидерландец в будущем может оказаться на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед в будущее трансферное окно может побороться за право приобрести защитника Ювентуса Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.

По данным источника, нидерландский футболист не совсем доволен своим первым годом в Турине, и может рассмотреть вариант с переездом в другой клуб.

Отмечается, что Юнайтед активно сражался за де Лигта прошлым летом, но проиграл конкуренцию "бьянконери". Теперь же "манкунианцы" вновь возобновили свой интерес.

Ранее сообщалось, что в ближайшее трансферное окно Ювентус может быть вынужден продать нападающего Криштиану Роналду.