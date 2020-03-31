Италия

Туринцы могут продать португальца в связи с кризисом.

Ювентус рассматривает варианты выхода из тяжелой финансовой ситуации и готов продать нападающего Криштиану Роналду.

Туринский клуб планирует сократить зарплаты игроков в связи с остановкой футбольных соревнований, однако даже после этого им, возможно, придется расстаться с Роналду. На данный момент "бьянконери" вынуждены тратить 54 миллиона евро в год на зарплату португальца.

Как сообщает издание A Bola, Ювентус готов продать Роналду в зарубежный клуб за сумму около 70 млн евро. Одновременно с этим руководство клуба рассматривает возможность продления контракта с 35-летним игроком, если он согласится существенно сократить свои требования.

Действующий контракт нападающего со "старой синьорой" рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне форвард провел 32 поединка в футболке Юве, забив 25 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что лидеры Ювентуса поддержали идею сокращения зарплат.

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