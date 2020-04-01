Англия

"Шпоры" также пошли на финансовые меры из-за кризиса.

Президент Тоттенхэма Дениэл Леви выступил с обращением к представителям клуба и болельщикам, заявив, что "шпоры" вынуждены принять финансовые антикризисные меры из-за пандемии коронавируса.

"Мы видели, как некоторые из крупнейших клубов в мире, такие как Барселона, Бавария и Ювентус, предпринимают шаги по сокращению своих расходов. Уже предприняв шаги по сокращению затрат, мы сами приняли трудное решение — в целях защиты рабочих мест — уменьшить зарплату всех 550 директоров и персонала за апрель и май на 20%, пользуясь, где это уместно, правительственной схемой увольнения. Мы продолжим рассмотрение этой позиции".

"Я не сомневаюсь, что мы переживем этот кризис, и жизнь вернется к нормальному темпу".

"Я, как председатель, обязан обеспечить и сделать все от нас зависящее, чтобы защитить наших сотрудников, наших болельщиков, наших партнеров, наш клуб для будущих поколений", — цитирует Леви официальный сайт "шпор".

Ранее сообщалось, что главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо будет проводить тренировки команды по видеосвязи.