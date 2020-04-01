Англия

Испанец не уверен, что продолжит играть за лондонцев.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос, контракт которого принадлежит Реалу, заявил, что не знает, продолжит ли он играть за "канониров" после завершения кредитной сделки.

"Я закончу свой контракт 30 июня, но мне придется продолжать играть за Арсенал, когда футбол вернется. Я не знаю, как это будет выглядеть с технической точки зрения, так как аренда закончится".

"С моей стороны было бы безответственно говорить о моем будущем. Самое важное — играть основную в моей новой команде. Я приехал в Арсенал, чтобы стать важным игроком, но в прошлом месяце все исчезло из-за ситуации с коронавирусом", — цитирует Себальоса Goal.

Ранее сообщалось, что полузащитник намерен вернуться в Испанию. СМИ утверждали, что в услугах игрока заинтересована Валенсия.