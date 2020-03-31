"Летучие мыши" хотят подписать испанского хавбека.
Дани Себальос, Getty Images
31 марта 2020, 13:02
Валенсия вернулась к варианту приобретения полузащитника Дани Себальоса, информирует Gols Media.
Испанский клуб попытается подписать центрального хавбека следующим летом и уже начал переговоры с мадридским Реалом. "Летучие мыши" пытались подписать 23-летнего игрока в январе, однако тогда переговоры завершились неудачей.
Реал хочет выручить за своего футболиста около 40 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе Арсенала, отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Себальос заинтересован в возвращени в Бетис.
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