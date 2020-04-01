Колумбиец имеет большие шансы в будущем переехать в Англию.
Хамес Родригес, getty images
01 апреля 2020, 13:35
Как сообщает Marca, в будущее трансферное окно Арсенал, Эвертон и Вулверхэмптон намерены побороться за полузащитника мадридского Реала Хамеса Родригеса.
По данным источника, наибольшие шансы подписать колумбийского футболиста есть у "ирисок", так как игрок имеет хорошие отношения с главным тренером команды Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что Реал не станет препятствовать уходу Родригеса, а наоборот будет работать над скорейшей продажей хавбека в межсезонье.
У колумбийца в этом сезоне гол и две результативных передачи в 13 поединках в футболке "королевского клуба".