Испания

Колумбийский полузащитник вскоре сменит клубную прописку.

Реал принял решение о продаже Хамеса Родригеса ближайшим трансферным окном, сообщает AS.

Зинедин Зидан окончательно разочаровался в колумбийском полузащитнике. Француз поставил руководство в известность о том, что больше не рассчитывает на Хамеса.

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У колумбийца в этом сезоне гол и две результативных передачи в 13 поединках в футболке "королевского клуба".

Напомним, что подписать Хамеса может попытаться Ювентус.