Колумбийский полузащитник вскоре сменит клубную прописку.
Хамес Родригес, getty images
01 апреля 2020, 09:30
Реал принял решение о продаже Хамеса Родригеса ближайшим трансферным окном, сообщает AS.
Зинедин Зидан окончательно разочаровался в колумбийском полузащитнике. Француз поставил руководство в известность о том, что больше не рассчитывает на Хамеса.
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У колумбийца в этом сезоне гол и две результативных передачи в 13 поединках в футболке "королевского клуба".
Напомним, что подписать Хамеса может попытаться Ювентус.