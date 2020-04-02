Англия

Таким образом, англичане хотят минимизировать травмы в командах.

Как сообщает The Telegraph, среди наставников клубов английской Премьер-лиги популярна идея о возможном увеличении количества замен во время матча, если текущий сезон возобновится.

На данный момент, согласно регламенту, во время поединка можно провести не более трех замен. Если же матч переводится в экстра-таймы, у каждой из команд появляется право на еще одну замену.

Прежде всего, данная идея важна для того, чтобы минимизировать количество травм футболистов во время рестарта сезона (если он все же состоится). В случае возобновления чемпионата, командам придется играть в достаточно плотном графике, что увеличит риски получения травм футболистов на фоне усталости.

Ранее сообщалось, что четыре клуба АПЛ настаивают на отмене сезона.

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