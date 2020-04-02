Англия

Капитан "красных" рассказал о работе с немецким специалистом.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон заявил, что характер менеджера команды Юргена Клоппа остается решающим в отличной форме "красных".

"В текущем сезоне наш менталитет сыграл ключевую роль во всех тех победах, которые нам удалось добыть. Менеджер действительно начал прививать характер команде, когда он впервые пришел".

"Я помню, как он говорил о том, что никогда не останавливался и не изменял своим принципам в футболе".

"Ты всегда сражаешься до конца, ты всегда продолжаешь играть, независимо от того, что происходит в матче, независимо от того, какой счет, вплоть до самого конца, потому что ты никогда не знаешь, что может случиться в футболе, и тебе нужно сохранять тот же менталитет и продолжать до самого конца", — цитирует Хендерсона Goal.

Ранее защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, против какого игрока ему было труднее всего играть.