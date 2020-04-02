Англия

В следующем сезоне Данэль Синани попробует свои силы в Англии.

Нападающий Дюделанжа Данэль Синани заключил трехлетний контракт с Норвичем, сообщает L'essentiel.

"Это прекрасная команда, которая играет в лучшем чемпионате мира, так что я быстро принял решение", — рассказал Синани L'essentiel.

Данэль достанется Норвичу бесплатно, поскольку его контракт с Дюделанжем истекает в конце ссезона.

Синани сумел проявить себя в Лиге Европы, забив девять голов в 11 матчах за Дюделанж. Также он лидировал в бомбардирской гонке чемпионата Люксембурга в этом сезоне, отметившись 14 голами.

Норвич после 29 туров Премьер-лиги занимал 20-ю строчку в турнирной таблице, отставая на шесть очков от спасительной зоны.

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