Англия

Скорее всего, "шпоры" проведут не самое активное трансферное окно.

Тоттенхэм откажется от дорогостоящих приобретений, сообщает Daily Mail.

По информации источника, из-за кризиса клубу придется сократить летний трансферный бюджет достаточно солидно.

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Таким образом, Жозе Моуриньо не получит дорогостоящие трансферы. Португальский специалист обсуждал с Даниэлем Леви и скаутами усиление позиций в защите и атаке, однако ситуация поменялась из-за коронавируса.

Отметим, что "шпоры" уже сократили заработные платы сотрудников на 20%.