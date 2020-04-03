Скорее всего, "шпоры" проведут не самое активное трансферное окно.
ЖОЗЕ МОУРИНЬО, GETTY IMAGES
03 апреля 2020, 19:24
Тоттенхэм откажется от дорогостоящих приобретений, сообщает Daily Mail.
По информации источника, из-за кризиса клубу придется сократить летний трансферный бюджет достаточно солидно.
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Таким образом, Жозе Моуриньо не получит дорогостоящие трансферы. Португальский специалист обсуждал с Даниэлем Леви и скаутами усиление позиций в защите и атаке, однако ситуация поменялась из-за коронавируса.
Отметим, что "шпоры" уже сократили заработные платы сотрудников на 20%.