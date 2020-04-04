Англия

Хавбек не намерен покидать стан "манкунианцев".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра заявил, что не планирует менять клубную прописку, а будет бороться за место в основе команды.

"Даже когда я приехал в Юнайтед в таком молодом возрасте, я понимал, что это великий клуб, в котором готовы давать шанс молодым футболистам".

"Это именно то, что случилось со мной. Солскьяер знает, что мы всегда будем рядом с ним. Молодые игроки верны тренеру и делают все, чтобы защитить его, так как он полностью доверяет нам".

"Для меня большая честь играть здесь, и поэтому я хочу остаться в Юнайтед. Я хочу сражаться за него, выигрывать матчи и трофеи", — цитирует Перейру Goal.

Ранее нападающий "манкунианцев" Маркус Рашфорд рассказал, какого футболиста он хочет увидеть в будущем в своей команде.