Англия

Англичанин надеется на переход своего соотечественника в Манчестер Юнайтед.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прокомментировал слухи об интересе своего клуба к вингеру дортмундской Боруссии Джейдону Санчо. Англичанин признался, что был бы рад переходу своего партнера по сборной Англии в стан "красных дьяволов".

"Я думаю, что наша игра в связке была бы отличной. Санчо — невероятный игрок нового поколения. Джейдон рад наблюдать за тем, в какого футболиста он превращается".

"Надеюсь, смогу поиграть вместе с Санчо в Манчестер Юнайтед. Это было бы здорово. Джейдон очень креативен и изобретателен. Это именно то, что нужно для того, чтобы преуспеть в сегодняшнем футболе", — приводит слова Рашфорда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия не станет снижать цену на Санчо, несмотря на финансовый кризис. "Шмели" требуют за 20-летнего англичанина как минимум 110 миллионов евро.

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