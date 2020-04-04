Англия

Лондонцы хотят опередить конкурентов в гонке за бразильцем.

Руководство Челси в скором времени хочет начать переговоры с представителями полузащитника Филиппе Коутиньо о полноценном трансфере в трансферное окно, сообщает Sport.

Напомним, текущий сезон бразильский футболист проводит в Баварии, а его контракт принадлежит Барселоне. СМИ утверждали, что немцы не планируют покупать хавбека, а каталонцы намерены его продать.

По данным источника, на ситуацией вокруг Коутиньо активно наблюдают Манчестер Юнайтед и Арсенал, и "синие" хотят постараться опередить своих конкурентов.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в составе мюнхенцев, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона готова снизить стоимость футболиста до 80 миллионов евро.