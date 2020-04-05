Англия

Бразилец рассказал о деталях перехода в стан "горожан".

Нападающий Истамбул Башакшекир Робиньо поведал о том, как оказался в Манчестер Сити, цвета которого он защищал с 2008 по 2010 год.

"Моей целью было перейти в Челси. Сколари сказал, что я помогу их команде сделать шаг вперед. Тем не менее, их переговоры с Реалом завершились неудачно. Мадриду не понравилось, что Челси начал продавать футболки с моим именем до заключения сделки".

"С шейхом Мансуром, владельцем Сити, я разговаривал пару раз. Он сказал, что собирается пригласить в клуб Кака и Месси".

"Я становился чемпионом во всех командах, где поиграл, за исключением Сити. Если я о чем-нибудь и жалею, то о том, что не принес Сити титул. Только это меня печалит", — сказал Робиньо Marca.

Ранее сообщалось, что бразильский форвард в скором времени может покинуть турецкую команду.