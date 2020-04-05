Англия

Форвард в межсезонье имеет шанс покинуть Тоттенхэм.

Мадридский Реал и Манчестер Сити в будущее трансферное окно готовы побороться за нападающего Тоттенхэма Харри Кейна, утверждает Express.

По данным источника, "шпоры" установили ценник на игрока в размере 150 миллионов фунтов. Отмечается, что подобная цена вывела из гонки за форвардом Манчестер Юнайтед.

Действующий контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 25 поединков в футболке "шпор", забив 17 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сам футболист прямо заявил, что есть причины, по которым он может уйти из команды в ближайшее время.