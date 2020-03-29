Англия

Нападающему Тоттенхэма Харри Кейну не хватает командных трофеев.

Харри Кейн признался, что мечтает играть в команде, которая борется за серьезные трофеи.

"Я люблю Тоттенхэм и очень хочу прогрессировать вместе с ним и добиваться успехов, – цитирует нападающего "шпор" и сборной Англии Football Italia. – Но я очень амбициозен, я хочу стать не просто одним из лучших, но и выигрывать трофеи. Если я буду видеть, что моя команда движется в правильном направлении, я готов оставаться в ней вечно. Если нет — возможны варианты".

Кейна в своем составе хотели бы видеть многие ведущие клубы Европы, в том числе Барселона и также не обделенный трофеями Ювентус.

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