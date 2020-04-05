Англия

Защитник рассказал о работе с итальянцем.

Защитник Кристал Пэлас Гари Кэхилл вспомнил период работы в Челси под руководством нынешнего наставника Ювентуса Маурицио Сарри.

"Я был у Сарри на задних ролях. Честно говоря, в середине сезона какие-либо отношения исчезли. Я не думаю, что это когда-либо будет восстановлено. Трудно иметь уважение к некоторым вещам, которые он сделал. Но я испытываю большое уважение к клубу и к игрокам".

"Самое безумное, когда ты не играешь по какой-либо причине — если ты не в форме или у тебя было несколько плохих игр, и кто-то играет лучше тебя, но дайте мне несколько игр, и я вернусь в кондиции".

"Ты знаешь это, потому что у тебя внутри есть жгучее желание. Да, это было высокомерие, которое игрок должен иметь. Проблема в том, что Сарри никогда не давал мне шанса", — цитирует Кэхилла Goal.

Ранее сообщалось, что Ювентус примет дополнительные меры безопасности, чтобы уберечь Сарри от коронавируса.