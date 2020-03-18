Специалист проходил тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Маурицио Сарри, Getty Images
18 марта 2020, 19:26
Наставник Ювентуса Маурицио Сарри продолжает пребывать в самоизоляции, связанной с распространением коронавируса на территории Италии.
По информации Tuttosport, "старая синьора" предпримет дополнительные меры защиты для тренера. Какие именно методы — не сообщаются.
Вызвано это не самым лучшим состоянием здоровья Сарри. Итальянец выкуривает по несколько пачек сигарет в день, а в начале текущего сезона даже успел переболеть пневмонией.
К счастью, первый тест Сарри на коронавирус показал отрицательный результат.
Напомним, в Ювентусе зафиксировано уже два случая заражения коронавирусом — у Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.
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