Италия

Специалист проходил тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Наставник Ювентуса Маурицио Сарри продолжает пребывать в самоизоляции, связанной с распространением коронавируса на территории Италии.

По информации Tuttosport, "старая синьора" предпримет дополнительные меры защиты для тренера. Какие именно методы — не сообщаются.

Вызвано это не самым лучшим состоянием здоровья Сарри. Итальянец выкуривает по несколько пачек сигарет в день, а в начале текущего сезона даже успел переболеть пневмонией.

К счастью, первый тест Сарри на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, в Ювентусе зафиксировано уже два случая заражения коронавирусом — у Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

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