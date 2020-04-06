Нидерландец хочет стать легендой Ливерпуля.
Вирджил Ван Дейк, Getty Images
06 апреля 2020, 12:40
Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк признался, что имеет желание войти в историю мерсисайдцев.
"Хочу стать легендой Ливерпуля. Хочу добиться здесь потрясающих вещей. У нас великолепная команда, мы ни в чем не нуждаемся. У нас есть все необходимое для того, чтобы продолжать борьбу", — цитирует нидерландца Diario Sport.
"Тренер, с которым мы себя ассоциируем, универсальная схема, стиль игры, который приносит нам победы, сочетание стадиона и болельщиков. Я хотел бы стать одним из тех игроков, которые возвращаются на Энфилд после завершения карьеры".
"Когда мы встречаемся с легендами, я чувствую себя частью огромной семьи и подъема".
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