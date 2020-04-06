Англия

Нидерландец хочет стать легендой Ливерпуля.

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк признался, что имеет желание войти в историю мерсисайдцев.

"Хочу стать легендой Ливерпуля. Хочу добиться здесь потрясающих вещей. У нас великолепная команда, мы ни в чем не нуждаемся. У нас есть все необходимое для того, чтобы продолжать борьбу", — цитирует нидерландца Diario Sport.

"Тренер, с которым мы себя ассоциируем, универсальная схема, стиль игры, который приносит нам победы, сочетание стадиона и болельщиков. Я хотел бы стать одним из тех игроков, которые возвращаются на Энфилд после завершения карьеры".

"Когда мы встречаемся с легендами, я чувствую себя частью огромной семьи и подъема".

Ранее сообщалось, что Лвиерпуль требует у государства покрыть 80% зарплат части персонала.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.