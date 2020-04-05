Англия

"Красные" хотят попасть в программу защиты бизнеса.

Многие футболисты и тренеры по всему миру идут на сокращение заработной платы, чтобы спасти клуб от финансовых проблем и не оставлять неиграющий персонал без денег.

Футбольная ассоциация Англии считает, что клубам АПЛ не нужно урезать зарплаты игрокам, они и так могут платить зарплату персоналу.

Тем не менее, Ливерпуль присоединился к Ньюкаслу, Тоттенхэму, Норвичу и Борнмуту, требуя от государства 80% зарплаты неиграющему персоналу согласно программе защиты бизнеса, сообщает The Guardian.

Напомним, что клубы АПЛ могут потерять более миллиарда долларов из-за кризиса.

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