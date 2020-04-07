Англия

Форварда Тоттенхэма ожидает крайне насыщенный месяц.

Сон Хын Мин отправился в армию, где будет служить порядка месяца.

Как сообщает Reuters, 27-летний футболист в ходе военных сборов будет подвергнут воздействию слезоточивого газа, отправится на 30-километровый марш и проведет учения с открытым огнем.

Ввиду того, что Сон Хын Мин выиграл Азиатские игры в 2018 году, он не будет служить два года, как все трудоспособные мужчины в Южной Кореи. Он пройдет укороченную программу.

Также Сон Хын Мин пройдет боевые учения с ядерным, биологическим и химическим оружеием.

Напомним, что Сон вернется в расположение Тоттенхэма в мае.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.