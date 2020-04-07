Англия

Вашему вниманию нарезка лучших "лонгшотов" чемпионата Англии.

Пока английская Премьер-лига, как и ряд других чемпионатов приостановлены, официальный Youtube-канал АПЛ предлагает вспомнить лучшие голы в лиге, которые были забитые с дальней дистанцию.

В нарезку вошли голы Дэвида Бэкхема, Уэйна Руни, Луиса Суареса, Тима Ховарда, Асмира Беговича и других.

Видео:

Ранее Football.ua публиковал подборку самых быстрых голов в АПЛ.

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