Англия

Французский защитник уверен, что "канониры" обязаны удержать своего капитана.

Контракт нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с Арсеналом истекает летом 2021 года, и, по всей видимости, габонец не намерен его продлевать. Экс-защитник "канониров" Бакари Санья, в свою очередь, считает, что его бывшему клубу нужно сделать все, чтобы удержать в команде своего ключевого форварда.

"Сейчас Обамеянг не может уйти, потому что Арсенал находится на пути к созданию сильной команды. Они не могут позволить себе потерять его. Если Арсеналу нужно заплатить Обамеянгу больше — сделайте это".

"Им в любом случае придется потратить 150 миллионов фунтов, чтобы заполучить какого-нибудь другого футболиста такого же уровня. Не тратьте эту сумму, а просто отдайте 50 миллионов Обамеянгу. Данная ситуация схожа с тем, что произошло с Ван Перси, поэтому нужно извлечь из этого урок".

"Ауба заслуживает повышения зарплаты. Я говорю это не из-за того, что он забил несколько голов или является именитым футболистом. Он сейчас лучший нападающий в АПЛ", — приводит слова Санья Goal.com.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересованы многие топ-клубы Европы, включая Реал, Интер, Барселону и ПСЖ. Арсенал намерен выручить за габонца порядка 55 миллионов евро.

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