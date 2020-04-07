Англия

Защитник Баварии может продолжить карьеру в другом клубе.

Жером Боатенг заинтересовал представителей английской Премьер-лиги, сообщает журналист Кристиан Фолк.

По его информации, на футболиста претендуют Арсенал и Челси.

Примечательно, что контракт 32-летнего игрока с Баварией рассчитан до 30 июня 2021 года.

Тем не менее, мюнхенский клуб готов отпустить его раньше, а трансферная стоимость не должна быть высокой.

В текущем сезоне Боатенг провел 16 матчей в чемпионате Германии и отличился одним ассистом.

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