Германия

К счастью, обошлось без серьезных жертв.

Защитник мюнхенской Баварии Жером Боатенг стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает официальный сайт "красных".

Игрок направлялся в Аугсбург из Мюнхена (80 км). Не справившись с управлением, Мерседес Боатенга вылетел на летней резине в отбойник во время снегопада.

Бавария оштрафовала 31-летнего футболиста за нарушение правил карантина. Сумма штрафа не разглашается. Эти деньги "ротен" направят в мюнхенские больницы.

Позже немец объяснился, рассказав, что направлялся к своему четырехлетнему сыну.

"Я принимаю любой штраф в мире, если он оправдан. Знаю, было ошибкой не сообщать клубу о своей поездке, но в тот момент я просто думал о своем сыне. Он плохо себя чувствовал. Когда сын зовет своего отца, тогда я еду, независимо от того, что творится вокруг. Хочу посмотреть на отца, который в такой момент не поедет к ребенку, чтобы быть со своим четырехлетним сыном", — цитирует Боатенга Daily Mail.

Ранее сообщалось, что игроки Баварии и еще четырех клубов Бундеслиги согласились на снижение зарплаты.

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