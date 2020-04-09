Англия

Экс-нападающий сборной Англии недолго красовался шикарным авто.

Бывший форвард сборной Англии, Ливерпуля, Тоттенхэма и множества других клубов Питер Крауч рассказал о судьбе своего автомобиля, приобретенного вскоре после ЧМ-2006.

"Я вспоминал эту историю несколько раз. Мне казалось, что у меня хорошо идут дела, я играю за Англию, играю за Ливерпуль. Это было вскоре после неплохого чемпионата мира, и я решил: "Окей, я могу взять себе машину получше", — рассказал Крауч в эфире радио RTE.

"Остановил свой выбор на Астон Мартине. Еду, рука из окна, слушаю музыку, темные очки на мне. Въезжаю в Манчестер с Роем Кином. Я показал ему что-то типа "класс". Он посмотрел на меня так, будто я был куском грязи на его обуви, чем бы она там ни была. Этот один взгляд от Роя Кина заставил меня продать Астон Мартин".

"Я знаю, что был нелепым. То был ненастоящий я. И Рой своим взглядом это подтвердил. Не уверен, знает ли он, но я продал машину на той же неделе. Это было лучшее, что я когда-либо делал".

Крауч, который забил 22 гола в 42 играх за сборную Англии, завершил карьеру летом 2019 года в составе Бернли.