Англия

Испанец поделился мнением о выступлениях в английском клубе.

Голкипер Адриан прокомментировал свой переход в Ливерпуль и рассказал о конкуренции с Алиссоном.

"Клуб полностью превысил мои ожидания. Думаю, переход сюда был отличным решением в подходящее время, когда команда является лучшей в мире. Я рад, что проявил терпение летом, чтобы получить возможность быть здесь.

Психологически я готовлюсь так же, как и когда был основным, не думаю, что я остался вторым навечно. Очевидно, Алиссон является первым номером и выступает очень хорошо. Он – топ-голкипер, один из лучших в мире и заслуживает всех наград. Но думаю, что между нами присутствует здоровая конкуренция, которая идет на пользу нам обоим", – рассказал Адриан в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 33-летний страж ворот провел 18 поединков в составе "красных", пропустив 24 гола.

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