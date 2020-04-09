Футболист также рассказал о гордости носить капитанскую повязку в сборной Шотландии.
Эндрю Робертсон, Getty Images
09 апреля 2020, 19:02
Защитник Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсон ответил на некоторые вопросы фанатов в Instagram во время прямого эфира.
Лучший шотландский игрок всех времен:
"Я думаю, учитывая то, что я игрок Ливерпуля, не трудно догадаться, что это Король Кенни (Далглиш — прим. редакции)".
Лучший левый защитник:
"Я думаю, Роберто Карлос. Я бы заплатил большие деньги, чтобы освоить его ударные навыки".
Также Робертсон рассказал, какого ему быть капитаном сборной Шотландии.
"Ношение капитанской повязки на левой руке — заставляет меня наполняться гордостью. Выводить на поле команду, представляющую твою страну — лучше чувство в мире".
Символическая сборная Ливерпуля из пяти игроков:
"Лучшая команда — это ребята, с которым я сейчас играю. Но если их не учитывать, то: Клеменс — Хансен, Джеррард, Алонсо, Далглиш.
Ранее партнер Робертсона по Ливерпулю Наби Кейта охарактеризовал Юргена Клоппа.
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