Англия

Испанец рассказал о своих планах в лондонском клубе.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал проведенную работу в клубе и рассказал, какие планы есть у клуба на оставшуюся часть сезона.

"У меня есть два-три разных сценария. Основываясь на одном из них, мы сможем двигаться дальше. Мы должны реагировать ежедневно. Мы не знаем, какой будет финансовая ситуация, не знаем правил, расписания, когда откроется трансферное окно. Есть много вещей, которые мы не можем предугадать.

Мне пришлось через многое пройти вначале. Было восемь или девять травмированных игроков, также были другие проблемы. Связь между фанатами, игроками и клубом была на плохом уровне. Мы выиграли три или четыре матча кряду и вышли на позитивный настрой", – рассказал Артета в комментарии Sky Sports.

На данный момент Арсенал занимает 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 40 очков после 28 туров.

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