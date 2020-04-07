Англия

Лондонский клуб нацелился на защитника Атлетика.

Защитник Атлетика Унаи Нуньес попал в сферу интересов Арсенала, информирует La Razon.

"Канониры" планируют укрепить линию обороны летом и попытаются приобрести испанского центрбека. Клаусула футболиста в соглашении с баскским клубом составляет 30 миллионов евро.

Действующий контракт Нуньеса с Атлетиком рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 18 поединков в футболке "рохибланкос".

Ранее сообщалось, что Арсенал планирует начать переговоры с защитником ПСЖ Левеном Кюрзава.

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