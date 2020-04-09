Англия

Немец не исключает, что придется доигрывать без зрителей.

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане поделился мнением относительно сложившейся ситуации в футболе.

"В текущей ситуации я могу сказать лишь одно — я хочу быстрее вернуться на футбольное поле. Но сейчас мы вынужденны доверять экспертам. Если все продолжится, мы будем играть матчи без зрителей", — цитирует игрока Sky Sports.

"Я готов к этому. Сейчас следует принять решение, которое не отразится на здоровье людей. Мне бы хотелось, чтобы сезон был доигран до конца".

Ранее сообщалось, что для завершения сезона в АПЛ нужно 56 дней.

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