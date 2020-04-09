Англия

"Красные дьяволы" намерены помогать Национальной здравоохранительной службе Англии.

Манчестер Юнайтед отдал парк автомобилей своего благотворительного фонда во временное распоряжение здравоохранительных служб, сообщил официальный сайт клуба.

Кроме 16 автомобилей, Юнайтед передал более 3 500 подарков сотрудникам здравоохранительной сферы, в том числе – санитарам и уборщикам.

Олд Траффорд был добавлен в резервный список потенциальных центров пожертвования крови. Возможно, он потребуется в дальнейшем в рамках борьбы с пандемией COVID-19.