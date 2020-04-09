"Красные дьяволы" намерены помогать Национальной здравоохранительной службе Англии.
Олд Траффорд, Getty Images
09 апреля 2020, 13:59
Манчестер Юнайтед отдал парк автомобилей своего благотворительного фонда во временное распоряжение здравоохранительных служб, сообщил официальный сайт клуба.
Кроме 16 автомобилей, Юнайтед передал более 3 500 подарков сотрудникам здравоохранительной сферы, в том числе – санитарам и уборщикам.
Олд Траффорд был добавлен в резервный список потенциальных центров пожертвования крови. Возможно, он потребуется в дальнейшем в рамках борьбы с пандемией COVID-19.