Англия

Экс-игрок Лидс Юнайтед, Бристоль Сити и Барнсли Норман Хантер госпитализирован с Covid-19.

Коронавирусом заболел легендарный английский футболист Норман Хантер, большую часть времени проведший в Лидс Юнайтед.

"Легенда Лидс Юнайтед и сборной Англии Норман Хантер находится на лечении в больнице после положительного результата теста на COVID-19. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить общественности и средствам массовой информации, чтобы они уважали пожелания Нормана и его семьи и предоставили им необходимое пространство в это трудное время. Продолжай сражаться, Норман, мы все с тобой", — гласит заявление "павлинов" на официальном сайте.

Вместе с Лидсом Хантер дважды выигрывал чемпионат Англии и по одному разу Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. В составе национальной сборной Англии в 1966-м Хантер триумфовал на домашнем чемпионате мира.

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