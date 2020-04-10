Англия

Рединг заинтересован в услугах уругвайского полузащитника Динамо.

Карлос де Пена заинтересовал Рединг, сообщает Tean Talk.

По информации источника, "ройялс" – не единственные претенденты на 28-летнего футболиста.

О потенциальной сумме трансфера не сообщается. Известно, что Рединг хочет заполучить де Пену предстоящим летом.

Отметим, что де Пена уже выступал в Чемпионшипе – в сезоне-2015/16, будучи игроком Мидлсбро. Рединг занимает 14 место в Чемпионшипе в текущем сезоне.

В сезоне-2019/20 де Пена провел 19 матчей в УПЛ: на его счету пять голов и четыре результативные передачи.

Ныне де Пена восстанавливается после травмы, о чем сообщил клубный врач Динамо.

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