Украина

Хавбек Динамо получил повреждение задней поверхности бедра.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена травмировался в поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса, который завершился победой киевского клуба (2:0).

Уругваец не смог доиграть матч до конца и был заменен на 52-й минуте встречи. Медицинское обследование выявило у футболиста повреждение задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба Динамо.

Таким образом, из-за этой травмы Де Пена выбыл на 10-14 дней. Он точно не сможет помочь киевлянам в двух поединках против Александрии — в 22-м туре чемпионата Украины и в четвертьфинале Кубка Украины.

В текущем сезоне Карлос Де Пена провел в футболке Динамо 27 матчей во всех турнирах, в которых он пять раз отличился взятием ворот.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.