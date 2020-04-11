Англия

Соотечественники рекомендуют форварду сменить команду.

Президент Федерации футбола Габона Пьер Ален Моунгуэнгуи заявил, что игроку сборной Пьеру-Эмерику Обамеянгу стоит покинуть Арсенал.

"Я не хочу сказать, что Арсенал плохой клуб, но у них нет таких амбиций, как у некоторых других клубов, когда речь идет о Европе".

"Если Обамеянг сможет заключить контракт с более амбициозным клубом, он обязательно найдет свое место там. На индивидуальном уровне мы все считаем его одним из лучших игроков в мире.

"Совет, который я ему даю, — продолжать работать и привлекать внимание крупнейших клубов", — заявил ESPN Пьер Ален Моунгуэнгуи.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан попросил руководство приобрести габонского форварда.