Испания

Габонский форвард может усилить мадридский гранд.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг предстоящим летом может стать игроком мадридского Реала. Об этом сообщает Express.

По информации источника, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан связался с 30-летним габонцем, чтобы сообщить о планах Реала попытаться оформить его трансфер.

Действующий контракт Обамеянга с "канонирами" истекает летом 2021 года, и, по всей видимости, звездный форвард не намерен его продлевать.

Реал, с свою очередь, в предстоящее межсезонье намерен расстаться с Лукой Йовичем, поэтому линия атаки потребует усиления. К слову, игрок Арсенала является лишь третьим приоритетным вариантом для мадридского клуба после Эрлинга Холанда и Садио Мане.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга также заинтересованы Интер, Барселона и ПСЖ. Арсенал намерен выручить за габонца порядка 55 миллионов евро.

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