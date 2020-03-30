Габонский форвард может усилить мадридский гранд.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
30 марта 2020, 08:15
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг предстоящим летом может стать игроком мадридского Реала. Об этом сообщает Express.
По информации источника, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан связался с 30-летним габонцем, чтобы сообщить о планах Реала попытаться оформить его трансфер.
Действующий контракт Обамеянга с "канонирами" истекает летом 2021 года, и, по всей видимости, звездный форвард не намерен его продлевать.
Реал, с свою очередь, в предстоящее межсезонье намерен расстаться с Лукой Йовичем, поэтому линия атаки потребует усиления. К слову, игрок Арсенала является лишь третьим приоритетным вариантом для мадридского клуба после Эрлинга Холанда и Садио Мане.
Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга также заинтересованы Интер, Барселона и ПСЖ. Арсенал намерен выручить за габонца порядка 55 миллионов евро.
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