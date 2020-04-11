Англия

Иранец мог оказаться в другом клубе.

Крайний полузащитник Брайтона Алиреза Джаханбахш заявил, что он вел переговоры с другими командами перед тем, как присоединиться к "чайкам".

Предложение Аякса было на самом деле самым внушительным, но руководство АЗ не позволило мне присоединиться к другой команде в Нидерландах, они даже предложили мне более выгодный контракт, но я уже решил сменить клуб".

"Были переговоры с Наполи, а также пара серьезных и хороших предложений от немецких команд, имена которых я бы не назвал", - сказал Джаханбахш PersianFootball.

Ранее сообщалось, что у одного из футболистов Брайтона был обнаружен коронавирус.