Англия

Экс-наставник Манчестер Юнайтед рад, что теперь люди понимают значимость врачей.

Сэр Алекс Фергюсон вспомнил то, как пережил кровоизлияние в мозг.

"Я рад, что люди начали понимать важность врачей. Я понял их значимость еще два года назад, когда они спасли мне жизнь".

"Реакция на коронавирус была отличной, я доволен, что клуб и жители Великобритании объединились для помощи людям. Это великолепная работа", — приводит слова Алекса Фергюсона The Guardian.

Напомним, что в мае 2018 года Фергюсон был госпитализирован, в результате чего выяснилось – у него было кровоизлияние в мозг. Тем не менее, он поправился и вскоре был выписан из больницы.

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