Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед высоко оценивает тренерские способности Алекса Фергюсона

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мнением о шотландском специалисте Алексе Фергюсоне, который стал легендой благодаря успешной работе в стане "красных дьяволов".

"Я всегда уважал то, что он сделал. Фергюсон является лучшим тренером в истории футбола. Я смог узнать его получше, когда был игроком, а затем тренером резервного состава Манчестер Юнайтед", — приводит слова Солскьяера Twitter МЮ.

Напомним, Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. С Манчестер Юнайтед ему удалось выиграть 13 кубков АПЛ, пять Кубков Англии, две Лиги чемпионов и прочие второстепенные награды.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.