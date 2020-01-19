Норвежец уверен, что экс-менеджер Юнайтед добился большего.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
19 января 2020, 11:17
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о работе менеджера Ливерпуля Юргена Клоппа накануне очного матча.
"Если вы смотрите в долгосрочной перспективе, самые лучшие команды — это те, кто может добиваться успеха снова и снова".
"Никто не сравнится с сэром Алексом в этом отношении, но я бы первым признал, что Юрген Клопп проделал большую работу в Ливерпуле".
"У них все хорошо, если не сказать больше, и они могут сделать требл в этом сезоне, но давайте посмотрим, где они окажутся в мае. Их впереду ждут сложные матчи", — цитирует Солскьяера Goal.
Ранее сам менеджер мерсисайдцев высказал свое мнение о конкурентах в АПЛ в текущем сезоне.