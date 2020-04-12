Англия

Швейцарец назвал своего любимого футболиста.

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири назвал своего кумира среди футболистов и поделился мнением о своих завоеванных трофеях.

"Мне нравился Роналдо, его стиль игры был невероятным. Он был моим большим, большим кумиром. Я была такая же прическа, как у него в 2002 году – в виде треугольника. В школе все были в шоке, но он мне нравился.

Хотелось бы с ним познакомиться. Я не копировал его, потому что все игроки отличаются. Но он был для меня героем тогда. Когда он проиграл Франции в финале ЧМ-1998, я плакал.

Никогда не думал, что смогу достигнуть такого уровня в своей карьере. Не каждый может похвастаться тем, что выигрывал Лигу чемпионов с двумя разными клубами, два титула чемпиона мира, многие титулы с Баварией и Базелем. Это невероятно, мой каждый день похож на сон", – рассказал Шакири в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 10 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании Шакири заинтересованы Севилья, Рома и ЦСКА.

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