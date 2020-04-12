Англия

Хавбек продолжает сетовать на множественные травмы.

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир заявил, что переход в стан "молотобойцев" не способствовал перезапуску его карьеры.

"Честно говоря, трансфер в Вест Хэм не сработал так, как надо. Все прошло не так, как я хотел, я пропустил слишком много футбола, я не играл достаточно матчей".

"Я хочу вернуться на правильный путь, вернуть свою карьеру на прежний уровень, начать играть поединки на выходных, и снова почувствовать себя футболистом", — цитирует Уилшира Goal.

Ранее сообщалось, что руководство лондонцев приняло ряд мер, чтобы уберечь клуб от последствий коронавируса.