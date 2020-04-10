Англия

Руководство клуба работает над тем, чтобы держать под контролем ситуацию.

В связи с пандемией коронавируса, руководство Вест Хэма приняло ряд решений, сообщил официальный сайт "молобойцев":

- Игроки первой команды, во главе с капитаном Марком Ноблом, согласились на отсрочку выплаты части зарплат.

- Сопредседатели Дэвид Салливан и Дэвид Голд, а также другие акционеры договорились вложить 30 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить стабильную работу клуба.

- Сопредседатели, которые за свои 10 лет в клубе не получали зарплату или дивиденды, откладывают процентные платежи по ссудам акционеров.

- Менеджер Дэвид Мойес, вице-президент Каррен Брэйди и финансовый директор Энди Моллет согласились на 30-процентное сокращение зарплаты.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм задолжал 70 миллионов за трансферы Ярмоленко, Диопа и Фелипе Андерсона.

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