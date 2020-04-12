Англия

Мексиканец вспомнил период игры в составе "матрасников".

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес рассказал о периоде в мадридском Атлетико, в котором он провел всего один сезон с 2014 по 2015 год.

"Мне не грустно от того, как все сложилось в Атлетико, так как я думаю, что изменения были к лучшему. Я хотел бы сделать больше в Мадриде, но я был там всего год".

"Но я много работал, и сейчас я нахожусь в куда более лучшем положении, потому что я никогда не сдавался", — цитирует Хименеса Marca.

Ранее сообщалось, что мексиканский футболист в будущее трансферное окно может вернуться в Мадрид, но уже в Реал.