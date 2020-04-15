Англия

Футболист похвалил своего бывшего менеджера.

Полузащитник Челси Жоржиньо высказал свое мнение о своем бывшем тренере Маурицио Сарри, который ныне возглавляет Ювентус.

"Сарри — великолепный тренер, он экстраординарный на тактическом уровне. Он готовится в поединкам очень тщательно, что знает ответ на любой вопрос, который вы ему задаете. Сначала я немного боролся за свое место в Лондоне, но теперь, когда я могу говорить по-английски более свободно и общаться с партнерами, это намного проще"

"Финал Лиги Европы с Челси стал еще одним прекрасным воспоминанием, которое мы достигли благодаря Сарри", — цитирует Жоржиньо Goal.

Ранее об итальянском специалисте критически отозвался бывший защитник "синих" Гари Кэхилл.